E’ ALLARME-ASSENZE. Santoro e Iannoni squalificati, al club 3000 euro di multa

Un giorno di riposo concesso ai giocatori biancorossi dopo la trasferta vittoriosa di Pescara e oggi si torna in campo. Con non poche difficoltà per l’allenatore Formisano, che deve fare i conti con giocatori infortunati e squalificati. Il giudice sportivo ha infatto fermato Santoro e Iannoni: il primo era diffidato e ha rimediato il cartellino giallo che gli costa lo stop; il secondo, invece, ha rimediato due cartellini ed è stato espulso nel finale del match allo stadio Adriatico. Ma non solo, al club di Massimiliano Santopadre è stata inflitta una multa di 3000 euro per lanci di petardi da parte dei tifosi del Perugia. Inoltre, alla ripresa, saranno da valutare le condizioni dei calciatori che hanno saltato il posticipo di lunedì sera

per infortunio (Ricci, Bozzolan, Morichelli e Mezzoni) e di Angella. Resta difficile il recupero dell’attaccante Vazquez che ne avrà ancora per un paio di settimane.

Mentre certo sarà

il rientro di Francesco

Lisi, che ha scontato la lunga squalifica. Per Acella e Furlan (vicino al Foggia), invece, dipenderà dalle trattative di mercato.