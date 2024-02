È un Grifo sempre più internazionale. Anche 7 stranieri nell’undici iniziale

Sette stranieri in campo di sette Paesi differenti. Nessuna squadra come il Perugia. Quello che ormai può essere la normalità nei campionati superiori è un’anomalia nel campionato di Lega Pro. Infatti nessuna squadra nel raggruppamento B ha mai schierato tanti stranieri insieme in una formazione iniziale. Lo fa fatto il Grifo nel match nel match al Curi contro la Spal, alla terza di ritorno, e anche contro la Juventus Next Gen, società che dopo quella biancorossa conta più stranieri in rosa. Con gli innesti, dalla formazione Primavera, di Agosti e Soure il Perugia è sempre più squadra esterofila: sono infatti 11 gli stranieri contro 8 per i bianconeri.

Contro la Spal, Alessandro Formisano ha schierato Adamonis in porta, Lewis e Vulikic in difesa, Kouan e Paz a centrocampo, poi Matos e Sylla in attacco. Mentre nella gara contro la Juventus next Gen in avvio erano sei, poi con l’infortunio di Dell’Orco nel primo tempo è entrato Souare per pareggiare i conti con la gara contro la Spal. In campo, infatti, c’erano Adamonis in porta, Lewis in difesa, Agosti e Paz a centrocampo, Matos e Sylla in attacco. Sette stranieri in avvio non è mai successo nel girone C, mentre nel girone A è accaduto a due formazioni, Triestina e Legnago Salus.

Significativa anche la classifica (di transfermarkt) che prende in considerazione soltanto i gol messi a segno da giocatori stranieri: il Perugia è al terzo posto, dietro alla Vis Pesaro (che vanta questa posizione grazie alle cinque reti di Sylla nelle Marche, poi passato al Grifo) e al Cesena. Sono quindici le reti contate, quasi la metà delle reti realizzate dal Perugia (34): ci sono i cinque gol di Paz, i tre di Sylla e di Vazquez, due quelli realizzati da Kouan, uno invece di Matos e Lewis.