Ecco Seghetti, il fattore "S" del Perugia. Con l’attaccante il Grifo non ha mai perso

Chiamatelo pure fattore S o, se preferite, affibbiategli l’appellativo di "Portafortuna". Sta di fatto che, con Alessandro Seghetti in campo, il Perugia non ha mai perso. E, tra i grifoni, l’enfant prodige di Severino Marche è l’unico a poter vantare questo primato. Cinque presenze per Seghetti in questa prima parte di stagione, fra coppa e campionato, condite da tre vittorie e due pareggi. Successo in coppa, all’esordio contro il Latina per 4-1 e vittoria per 2-0, sempre in coppa, contro il Pineto, con l’attaccante classe 2004 in gol. Poi l’infortunio che l’ha costretto ai box nelle prime tre giornate di campionato. Seghetti si è rivisto in campo alla quarta, contro il Gubbio. 90 minuti e un 1-1 nel derby. Poi un nuovo stop che l’ha costretto a saltare la trasferta di Pescara e la debacle interna contro il Rimini. Seppure a mezzo servizio, Seghetti è rientrato a Pesaro, subentrando al 62’ a Cisco, con i grifoni usciti con un 0-0 dal Benelli. Domenica scorsa, contro la Lucchese, il ritorno dal primo minuto, una prestazione super da parte dell’attaccante che gli è valsa anche la vittoria di tappa nel trofeo "Miglior grifone", con giocate da applausi nel 4-0 dei biancorossi sulla Lucchese. Formisano, che lo conosce meglio di tutti, se lo coccola e, contando sul trend positivo di Seghetti, è pronto a dargli una maglia da titolare anche sabato contro l’Entella. Del resto l’attaccante marchigiano ha iniziato a mettere minuti nelle gambe allenandosi con regolarità. Finora i minuti in campionato sono solo 117 e la statistica, così come la classifica, parlano chiaro. Intanto la squadra continua a lavorare per preparare al meglio la sfida di sabato con i liguri, con fischio di inizio alle 17,30 al Curi. Seduta a porte chiuse ieri e oggi con Marconi ai box così come i lungodegenti Dell’Orco, Lewis, Leo e Sylla. Pienamente recuperato invece Montevago che, nonostante la contusione subita contro la Lucchese nell’ultimo quarto d’ora in cui è sceso in campo, è regolarmente abile e arruolato e si candida per una maglia da titolare contro l’Entella.

Intanto, per la gara di sabato, è attiva la prevendita online e presso le ricevitorie abilitate Ticketone. La società ricorda che, per l’acquisto, è necessaria la carta di identità, non basta la tessera sanitaria. Il giorno della gara, chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card, deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione. Domani e dopodomani la biglietteria dello stadio Curi sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sabato invece dalle 10 alle 15,30.