Futuro. Futuro-Grifo, la partita è iniziata. Dieci giorni per svelare le carte

Dieci giorni per svelare il futuro. E anche per svelare le carte. Chi vuole prendere il Perugia farà conoscere l’offerta messa sul piatto del presidente Santopadre. Il numero uno della società di Pian di Massiano, di conseguenza, farà conoscere le sue intenzioni e quello che ritiene essere il prezzo giusto per cedere la società. Certo, non prima dell’omologa del Tribunale sullo stralcio. Con la ristrutturazione del debito, il Perugia ripartirà con una situazione debitoria nella norma per un club di serie C, e potrà restituire i circa due milioni di euro in dieci anni.

L’omologa era attesa a metà mese ma la scadenza sarebbe stata posticipata, ma già dal 20 del mese potrebbe arrivare l’attesa risposta. Con le carte in mano e con la certezza del debito, il presidente Santopadre accoglierà le proposte. Il gruppo capitanato da Claudio Sciurpa avrebbe già formalizzato la sua offerta. Il main sponsor biancorosso, l’amministratore delegato di Vitakraft, dopo il primo incontro di fine aprile ha lavorato per mettere insieme un gruppo in grado di affrontare l’acquisto della società. Ci sarebbero quindi le condizioni e le garanzie per il presente (serviranno anche quelle per il futuro) per puntare al passo ufficiale.

La situazione tra Santopadre e Sciurpa, legati in questi anni da un rapporto importante di collaborazione, oggi sarebbe un po’ tesa, vista la trattativa in essere. Tanto che Sciurpa non ha partecipato alla giornata dedicata agli sponsor biancorossi che si è tenuta al Curi nei giorni scorsi. Ma non resta che attendere. Entro giugno si conosceranno le carte in tavola.

La posizione del Perugia post stralcio avrebbe stuzzicato anche un altro gruppo (di tre imprenditori) che nei prossimi giorni potrebbe presentare un’offerta sulla carta promettente, ma fino a quando non ci sarà il passaggio ufficiale sarà impossibile "pesarla". In questi mesi, infatti, non sono mancati i sondaggi ma poi è mancato il passo successivo.