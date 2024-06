Futuro, Sciurpa vuole regalarsi il Grifo. Nuova offerta da oltre 6 milioni più sponsor

Claudio Sciurpa, nel giorno del suo compleanno, vuol regalarsi il Perugia. Stavolta l’offerta inviata per acquistare le quote è completa. "Con cifre e dettagli per evitare fraintendimenti", fa sapere Sciurpa. L’amministratore delegato di Vitafrakt, insieme ai suoi soci, dopo la risposta di Massimiliano Santopadre che chiedeva la cifra sulla proposta d’acquisto mancante nella lettera di mercoledì scorso, ha inviato una nuova pec comprensiva dei tasselli mancanti.

La cifra messa sul piatto dal gruppo Sciurpa dovrebbe aggirarsi intorno ai 6,5 milioni di euro che comprenderebbe i debiti che resteranno dopo lo stralcio e la parte da destinare al presidente Santopadre per cedere le quote del club biancorosso. Quindi, se la cifra troverà conferma, le condizioni stavolta costringeranno il presidente biancorosso a una riflessione.

Il club di Pian di Massiano questa settimana dovrebbe ricevere l’omologa del tribunale per quanto riguarda lo stralcio del debito, un taglio netto della situazione debitoria della società che resterebbe di circa due milioni da dilazionare in dieci anni. Il resto quindi sarà per il presidente uscente con il quale verranno affrontati anche i due argomenti cari a Santopadre: lo sponsor tecnico Frankie Garage e anche l’Academy, il progetto ideato dall’attuale proprietà che conta ben 135 squadre affiliate in Italia e all’estero.

Il gruppo capitanato da Claudio Sciurpa si è detto disponibile (e questo dovrebbe essere scritto anche nella pec) a mantenere lo sponsor tecnico di Santopadre per i prossimi tre anni, mentre sul discorso Academy la nuova società sarebbe disponibile a lasciarla a Santopadre che dovrebbe comunque corrispondere una percentuale ai nuovi proprietari del Perugia calcio.

Claudio Sciurpa adesso vuole una risposta immediata: "prendere o lasciare", entro domani. Il presidente Santopadre oggi, insieme ai suoi legali, studierà attentamente la proposta messa sul piatto dal gruppo Sciurpa. Avrà due giorni per esaminare le questioni legali e approfondirne i dettagli, ma certo è che se i numeri troveranno conferma ci sono gli estremi per valutare il passaggio di consegne.

Nei giorni scorsi il Perugia ha rimandato al mittente l’offerta arrivata da un holding del Lussemburgo che aveva messo sul piatto 2,2 milioni di euro per Santopadre più l’accollo dei debiti e anche un premio da un milione in caso di promozione in serie B entro il 2026. Proposta che il Perugia non ha ritenuto adeguata. Pare che il gruppo sia pronto ad alzare l’offerta, ma le possibilità che si possa giungere ad un accordo sembrano essere poche. Il presidente Santopadre ora deve concentrarsi sull’offerta di Sciurpa che non intende mollare.