Grifo, ad Ascoli fai valere la tradizione. Poker di vittorie nelle ultime quattro gare

di Nicola Agostini

Sfatare il tabù trasferta è l’obiettivo in casa Perugia in vista della sfida di sabato ad Ascoli. Finora, lontano dal Curi, i biancorossi di Formisano non hanno mai vinto, collezionando tre pareggi e una sconfitta. Classifica alla mano, la gara del Del Duca, mette di fronte due blasonate, invischiate però nella parte destra della graduatoria e chiamate, entrambe, a risollevarsi in fretta dopo gli ultimi ko.

Il Perugia può aggrapparsi però alla tradizione. Nelle ultime quattro trasferte ad Ascoli, infatti, i grifoni hanno collezionato quattro vittorie e i successi sono cinque nelle ultime sei gare al Del Duca. L’ultima sconfitta ad Ascoli risale infatti al febbraio 2015, in serie B. Vittoria dei bianconeri per 1-0 con gol siglato da Cacia. Nella stagione seguente, sempre in serie B, è Guberti a regalare i tre punti al Grifo che, nell’annata 2017-2018, torna a casa con un 2-2 marchiato dalla doppietta di Cerri. Il Perugia torna alla vittoria al Del Duca il 26 gennaio 2019 e lo fa con un 3-0 ad opera di Verre, Han e Falzerano che poi vestirà proprio la maglia dei marchigiani. Un anno e mezzo dopo, in pieno Covid, il Perugia fa ancora festa con la rete dell’attuale centrocampista della Juve Nicolussi Caviglia. Appena tre mesi dopo, nel settembre 2020, Ascoli e Perugia si ritrovano di fronte al Del Duca ma stavolta in serie C. Non cambia però la sostanza o, per meglio dire, il risultato per i grifoni che si impongono per 4-1 con reti di Rosi, Murano, Dragomir e Lunghi. Ultimo precedente fra le due squadre, in serie B, datato 5 febbraio 2022: 1-0 in favore del Grifo con gol vittoria siglato da Lisi. In casa biancorossa tutti sperano in un bis dell’esterno che sabato, salvo sorprese, sarà di nuovo titolare nel 4-2-3-1 che vedrà la conferma di Montevago al centro dell’attacco con Seghetti, Ricci e Lisi a supporto dell’ex Samp. Non ci sarà sicuramente Cisco. Difficile ancora stabilire i tempi di rientro per l’ex esterno d’attacco del Suditirol, costretto al cambio contro l’Entella per un problema muscolare, ma sabato sicuramente non sarà a disposizione.

Oggi è in programma una doppia seduta a porte chiuse che servirà a Formisano per oliare al meglio i meccanismi al cospetto di un avversario in pieno rodaggio dopo l’avvicendamento in panchina che ha visto l’approdo di Domenico Carlo e del vice Davide Mezzanotti al posto di Massimo Carrera, dopo l’interregno di Cristian Ledesma. Un Ascoli in crisi come confermano le ultime tre sconfitte di fila. Allo stesso tempo, il ko con l’Entella ha rimesso in evidenza tutti i limiti di un Perugia che adesso, per trovare riscatto, si appella anche alla cabala...