Grifo, atteso il ritiro. Le altre hanno già scelto

La nuova stagione si avvicina. E le società iniziano a muoversi in attesa del via al campionato in programma il 25 agosto. Nel girone B del Grifo quasi tutte le squadre hanno deciso il luogo del ritiro estivo, anche se c’è chi deve ancora limare qualche dettaglio. E’ proprio il caso del Perugia, alle prese con la questione-societaria. I biancorossi torneranno in sede domenica 14 luglio, giorno del raduno e si alleneranno per alcuni giorni al centro sportivo "Paolo Rossi". Scartata l’idea Città della Pieve, restano due opzioni per il ritiro biancorosso: sono aperte le trattative con Pieve Santo Stefano e con Temù in provincia di Brescia, dove la squadra si è già allenata in passato. In Umbria approderà il Pineto (dal 28 luglio al 13 agosto si ritroverà a Cascia), forse il Campobasso (il club sta decidendo se venire in provincia di Perugia o ritornare a Vinchiaturo), di sicuro la Ternana. I rossoverdi si raduneranno all’Hotel Garden di Terni il 14 luglio. Dopo i test il gruppo si trasferirà a San Gemini e fino al 27-28 luglio svolgerà la preparazione su due campi in erba. Anche il Gubbio resterà a ’casa’. La preparazione inizia il 15 luglio, dovrebbe durare un paio di settimane, e si terrà in una struttura cittadina con la quale si devono chiudere gli accordi per le modalità di utilizzo degli impianti. A due passi dal Cuore Verde invece ecco il Rimini, che tra un mese e mezzo ripartirà dalle Marche. Lì, tra Frontone e Carpegna, nascerà l’undici affidato ad Antonio Buscè. Anche la Torres ha programmato in anticipo: svolgerà la prima settimana del ritiro allo stadio Vanni Sanna di Sassari, poi si trasferirà a Sappada (Ud), come lo scorso anno. Inizia a delinearsi pure l’estate del Pescara. Il Delfino è pronto a riabbracciare Palena, sede storica perchè, eccetto il 2023, sin dall’epoca di Oddo (2015) il centro montano in provincia di Chieti a 767 metri sul livello del mare ha visto nascere le stagioni con Zeman, Pillon, Zauri e Auteri e Colombo in panchina. Il Sestri Levante andrà in Provincia di Trento, luogo che ospiterà anche la Spal. La squadra del neotecnico Andrea Dossena ha scelto infatti Mezzana fino a venerdì 26 luglio, quando farà rientro a Ferrara. La Virtus Entella inizierà a mettere benzina nelle gambe per il prossimo campionato il 16 luglio. I ragazzi di Gallo si alleneranno a Tavarone, nel Comune di Maissana, a pochi chilometri da Chiavari. Un giorno prima si metteranno in viaggio sia la Lucchese (ha pianificato la sede nella tenuta del Ciocco di Castelvecchio Pascoli a Barga) che la neopromossa Pianese (si ritroverà a Piancastagnaio per poi spostarsi sul monte Amiata). La prima seduta per l’Arezzo del nuovo mister Emanuele Troise è fissata per l’8 luglio all’impianto Giusy Conti di Rigutino; mentre la Vis Pesaro dovrebbe optare per una località in provincia di Pesaro-Urbino (l’anno scorso era stato scelto San Lorenzo Dorsini, sulle Dolomiti). E se il Carpi, agli ordini di mister Cristian Serpini, ha scelto Fiumalbo, nel Comune del Frignano, cambierà sede il Legnago Salus. "Ma per il momento non vi dirò dove, sennò poi il nostro addetto stampa non ha di che scrivere", sorride il presidente Davide Venturato. Discorso diverso per il Milan Futuro: il team affidato a Daniele Bonera si allenerà a Milanello a stretto contatto con la squadra di Paulo Fonseca. Tutto congelato invece per la retrocessa Ascoli, alle prese con la vendita della società: bloccato sia il mercato che il nuovo tecnico.