Grifo, Faroni primo giorno a Pian di Massiano. Summit tra il presidente e i suoi collaboratori

Primo giorno da presidente nella sede di Pian di Massiano per Javier Faroni. E primo giorno di lavoro per il nuovo numero uno del Perugia che ieri si è ritrovato nella sua nuova "casa" insieme ai collaboratori più stretti per fare il punto della situazione e partire con il nuovo progetto.

Ieri mattina nella sede biancorossa, dopo la faticosa e sfortunata trasferta di Carpi, Faroni ha incontrato Pierpaolo Triulzi e Garcia Borras che saranno, con molta probabilità, i dirigenti del club che seguiranno il Perugia nel quotidiano. Il nuovo gruppo dirigenziale ha preso confidenza con la nuova realtà, oggi alla ripresa degli allenamenti il presidente Faroni incontrerà la squadra reduce dalla sconfitta di Carpi. Già dopo il ko il capitano Gabriele Angella ha raccontato della visita negli spogliatoi di Faroni al termine del confronto, ma oggi, con molta probabilità, avverranno le presentazioni ufficiali in vista di quella che avverrà alla città e ai tifosi rinviata a domani.

Sono diversi gli aspetti su cui Faroni e i suoi collaboratori dovranno lavorare, anche sulle future figure dirigenziali.

Si è anche parlato della possibilità di un ruolo per l’ex Santopadre (presidente onorario?) che sarà comunque discusso nei prossimi giorni, mentre Mauro Ricci potrebbe entrare con uno sponsorizzazione ma non si esclude anche un ruolo all’interno della nuova società.

Di certo sarà snello il cda del Perugia calcio che conterà tre soggetti: Javier Faroni, la moglie Erica Gillette e il banchiere Molinari.

Spuntano nuove indiscrezioni sul pagamento all’ex Santopadre: la prima tranche sarebbe stata di cinquecentomila euro, mentre l’ultima tranche (la seconda a dicembre) sarà entro giugno 2025.