Grifo, il doppio ex Tesser presenta il derby: "Crocevia importante per la stagione"

Una stagione da giocatore con la maglia del Perugia. Due da allenatore alla guida della Ternana. Nessuno meglio di Attilio Tesser può presentare il derby in programma domenica prossima al Curi con fischio di inizio alle ore 15. "I numeri – sottolinea il tecnico – dicono che la Ternana è favorita, ma io ritengo che il Perugia non abbia un organico tale da giustificare il distacco che c’è ora in classifica". Un gap di 12 lunghezze che sarebbero 14 senza i 2 punti di penalizzazione. Non solo. La Ternana ha anche il miglior attacco (28 gol segnati in 13 partite) e la miglior difesa (8 reti subite). Come se non bastasse, lontano dal Liberati i rossoverdi non hanno mai perso. "Il derby però – continua Tesser – è una partita che fa storia a sé e può segnare un crocevia importante per la stagione delle due squadre".

Già, due compagini accomunate, guarda un po’, dal cambio di società avvenuto a poche settimane di distanza. "Sinceramente – fa notare il tecnico – non conosco i nuovi proprietari né della Ternana né del Perugia".

Allora non è vero che Tesser era stato contattato per sostituire Formisano…

"Assolutamente no. Mai avuto chiamate da Perugia. Ho avuto due contatti per quanto riguarda società del girone B.

La prima chiamata, in estate, da Pescara ma non me la sono sentita di accettare perché nel momento in cui sono stato contattato c’era una situazione societaria in evoluzione.

L’altra telefonata, invece, mi è arrivata da Ascoli. Inizialmente ero tentato poi mi è arrivato un altro sondaggio ed ho preferito aspettare". Da Trieste? "Beh io ho un debole per la Triestina. Vedremo".

Tornando al derby, chi può deciderlo?

"Non mi sbilancio sul pronostico ma faccio un nome per parte. Il Perugia davanti ha un ragazzo molto interessante come Montevago e nella Ternana, considerata l’assenza di Cianci per squalifica, punto su un giocatore che a me piace molto come Cicerelli".

Fra quanto rivedremo invece in panchina Attilio Tesser?

"Quando e se arriverà l’occasione giusta. Per il momento continuo a guardare partite e domenica non mi perderò questo derby".

Dal campo. Alla ripresa assente Angella, mentre è tornato in gruppo Amoran. Oggi doppia seduta, poi, da domani fino a sabato, allenamenti al mattino. L’arbitro del derby sarà Niccolò Turrini di Firenze. Nessun precedente con la Ternana per il fischietto toscano che, invece, ha già diretto il Perugia lo scorso anno a Ferrara in occasione del successo contro la Spal per 2-1.