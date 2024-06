Grifo, la cordata di Sciurpa si tira indietro

Nulla da fare. Salta la trattativa per l’acquisto del Perugia Calcio. Il gruppo guidato dall’imprenditore Claudio Sciurpa - interessato da tempo a rilevare le quote del club di Pian di Massiano - fa retromarcia e rinuncia ad andare avanti nel confronto. A spiegarlo, con una nota, è la stessa cordata composta dall’amministratore delegato di Vitakraf, da Mauro Ricci e Claudio Antonini. "Con grande rammarico, prendiamo atto dell’ennesimo rifiuto del presidente Massimiliano Santopadre relativo sia all’offerta economica sia alla richiesta della concessione di un breve periodo di esclusiva per analizzare il conto economico e la situazione patrimoniale dell’AC Perugia Calcio – scrivono in una nota –. Purtroppo, ci siamo trovati di fronte a una strategia del venditore che, da mesi, accampa continue scuse per procrastinare e alzare la posta del contendere, rendendo impossibile andare avanti nella trattativa, nonostante l’offerta che abbiamo presentato sia nettamente superiore al valore di una squadra in Lega Pro".

La cordata capitanata da Sciurpa, main sponsor biancorosso, attacca il presidente che a suo dire avrebbe rifiutato la proposta di 6,5 milioni e mezzo, debiti compresi, comunque vincolata alla fine dell’accertamento dei conti, per l’acquisto della proprietà. "Siamo stanchi e delusi e non ci meritiamo questo trattamento - fanno sapere ancora Sciurpa, Ricci e Antonini attraverso il comunicato –. Siamo persone perbene, e la nostra storia professionale e personale lo dimostra. Avremmo voluto fare molto, mossi dalla grande passione e dall’amore per il nostro Grifo, come sempre. Tuttavia, se un giorno si dovessero creare i presupposti concreti e positivi, saremo sempre pronti. Ci dispiace profondamente per i tifosi e per tutta la comunità. Ringraziamo gli sportivi, i giornalisti, i nostri consulenti e tutti coloro che ci sono stati vicini e ci hanno supportato e incoraggiato in questo stressante periodo. Auguriamo al nostro amato Grifo i migliori successi futuri. Grazie a tutti".

Ma nella risposta di Santopadre inviata martedì a Sciurpa, il presidente del club di Pian di Massiano non avrebbe chiuso la porta alla trattativa, ma avrebbe invitato la cordata a ultimare le due diligence per poi poter formulare una proposta vincolante con cifre e termini. La partita - giocata a suon di Pec - si chiude così, con l’imprenditore di Castiglione del Lago che getta la spugna. A meno di nuovi colpi di scena.