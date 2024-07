Grifo, la Lazio fa sul serio per Iannoni. Contatti avviati, si può chiudere

La Lazio fa sul serio per Edoardo Iannoni. Sul giocatore, riscattato dal Perugia per 400mila euro dalla Salernitana, si è scatenata una vera e propria asta. In serie B, Pisa e Palermo hanno cercato di affondare il colpo, ma quando ha bussato la Lazio, le attenzioni del club di Pian di Massiano si sono spostate in serie A. Il Perugia e la Lazio, come avvenne un anno fa per l’attaccante Sulejmani, anche quest’anno sono tornate a trattare e avrebbero già trovato un accordo di massima per il passaggio del centrocampista a Roma. Il Grifo valuta il classe 2001 circa un milione di euro, la trattativa potrebbe chiudersi anche sotto il milione, soprattutto se come un anno fa il Perugia riuscirà ad inserire una contropartita tecnica. L’anno scorso a Pian di Massiano è arrivato il portiere Adamonis, quest’anno il sogno del Perugia sarebbe quello di arrivare all’esterno Diego Gonzalez, ala destra (2003), corteggiato però in serie B. La trattativa per l’esterno non sarà semplice e con la Lazio, stavolta, si potrebbe chiudere solo con Iannoni che in due stagioni ha collezionato 67 presenze tra serie B e serie C, realizzato 4 gol e due assist. Il Perugia sta lavorando sulle cessioni "importanti" per poi mettere in piedi il mercato in entrata. Oltre a Iannoni, il Grifo ha ricevuto diverse chiamate per il difensore centrale Stipe Vulikic: sul centrale era forte l’interesse del Cesena, ma le richieste del Perugia hanno un po’ frenato le intenzioni del club neo promosso in serie B. La trattativa non è chiusa, ma nel frattempo sul giocatore si sarebbero concentrate le attenzioni anche dello Spezia. Se il Perugia abbasserà le sue pretese (cinquecentomila euro?) per il centrale classe 2001, la cessione si materializzerà. L’altra cessione eccellente sarà quella di Alessandro Seghetti: sull’attaccante si sono concentrate le attenzioni del Pisa (in pole), del Bari e infine della Cremonese. In entrata, il Perugia segue il terzino destro della Fiorentina, ex Fiorenzuola, Gentile. Sul taccuino anche Rizzo Pinna della Lucchese.