Grifo, Lewis biancorosso fino al 2026 . Acella può andare, Kouan manca la firma

Noah Lewis sarà biancorosso fino al 2026. Al difensore il Perugia ha offerto un contratto di due anni e mezzo. L’accordo è stato trovato dopo una settimana di prova, gli allenamenti hanno convinto sia il tecnico Formisano che Jacopo Giugliarelli. Con il passaggio della difesa a tre il Perugia aveva l’urgenza di rinforzare il pacchetto arretrato e la scelta è ricaduta su Lewis, classe 2000, piede destro, fisico possente. Con Lewis il Perugia ha messo a segno la seconda operazione di mercato, dopo Sylla, e adesso resta alla finestra. Già, perché come priorità il club biancorosso deve ascoltare le volontà dei calciatori in rosa. Se il Perugia, come sembra, proseguirà con i due mediani alcuni giocatori di centrocampo che hanno trovato meno spazio potrebbero chiedere di lasciare Pian di Massiano. Tra questi c’è Acella, arrivato in estate dalla Cremonese, che ha avuto poche possibilità con Baldini e che potrebbe non averne con Formisano. Poi ci sono i calciatori che vorrebbero tornare in B, tra questi c’è Santoro. Al Perugia sono arrivate alcune chiamate, ancora poco "gratificanti" sul piano economico. La soluzione di cederlo in prestito in B fino alla fine del campionato non sembra una strada percorribile perché il Grifo, se dovesse partire Santoro, avrà bisogno di guardarsi intorno e avrà bisogno di liquidità. Al momento i club che avrebbero fatto un sondaggio sono l’Ascoli, il Cosenza e il Sudtirol. Poi c’è la situazione legata a Kouan: il calciatore è in scadenza di contratto, il Perugia gli ha sottoposto un’offerta di rinnovo che il giocatore però non ha ancora accettato. Le parti attendono sviluppi in questa finestra di mercato. Un altro giocatore in scadenza di contratto è il portiere Furlan. Al numero uno biancorosso sono arrivare alcune chiamate, sia dal Lecco in serie B che da alcune formazioni di serie C. Il Perugia, invece, ha ricevuto proposte di scambio per il portiere ma soluzioni che secondo il club biancorosso non sono convenienti sul piano tecnico.