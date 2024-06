Grifo, l’offerta è vincolata all’analisi dei conti. Santopadre per ora non chiude la porta

Non finisce qui. La questione societaria non si chiuderà con la risposta di Massimiliano Santopadre a Claudio Sciurpa, perché mancano ancora gli estremi per chiudere la trattativa. La pec inviata dall’amministratore delegato di Vitakrat alla società di Santopadre, infatti, sarebbe una proposta d’acquisto vincolata alla due diligence, quindi non definitiva, soggetta a eventuali variazioni, con la cifra messa sul piatto (sei milioni e mezzo) che potrebbe subire cambiamenti, oscillare con gli accertamenti in atto.

Non si trattarebbe quindi di una proposta d’acquisto definitiva, perché prima si chiede un’ulteriore analisi dei conti e solo al termine il gruppo di Sciurpa formulerà la vera proposta d’acquisto delle quote biancorosse.

Il presidente del Perugia non chiude le porte alla proposta ma aspetta che venga ultimata la "due diligence", che vengano accertata la situazione finanziaria della società, e che quindi ci sia una proposta definitiva eventualmente da accettare.

La proposta inviata, pare, non sarebbe vincolante per le parti, ma certo è che la questione avrà un seguito. All’interno della pec inviata sabato dal gruppo Sciurpa ci sarebbero stati anche riferimenti in merito allo sponsor tecnico Frankie Garage e anche all’Academy. Nel primo caso, il gruppo capitanato dall’amministratore delegato si sarebbe detto disponibile a concedere al presidente Santopadre di restare per tre anni con la Fg sport.

Anche l’Academy potrà essere gestita da Santopadre che l’ha creata, corrispondendo una percentuale alla società guidata da Sciurpa.

L’ad di Vitakraft accetta una risposta per oggi. Santopadre risponderà che accetta che venga ultimata la due diligence e resta in attesa della proposta d’acquisto per poterci poi riflettere e rispondere.