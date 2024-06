Il Grifo cerca fantasia in attacco . Parte la caccia ai trequartisti

C’è un Perugia fuori dal campo e uno in campo. Il primo aspetta l’ok del Tribunale e poi si renderà disponibile per confronti costruttivi per l’eventuale cessione, il secondo invece è già al lavoro. Il Grifo ha un suo progetto avviato, con direttore sportivo, Giugliarelli, e allenatore, Formisano, che lavorano sulla squadra da allestire per il prossimo campionato. Intanto la certezza di quello che sarà il modulo scelto dal tecnico: si ripartirà dalla difesa a tre, lo schema preferito da Formisano nella sua gestione, nel girone di ritorno, fatta eccezione per la parte finale con il pacchetto arretrato più mobile. Sulla carta il tecnico ha già la difesa pronta, ma il futuro è incerto per Dell’Orco, Vulikic e Lewis. Il primo a gennaio aveva offerte dalla B, pare che il secondo abbia avuto qualche sondaggio dalla cadetteria, mentre Lewis ha disputato un buon campionato e potrebbe aver acceso qualche riflettore. La società non se ne priverà se non arriveranno offerte importanti. Poi c’è il centrocampo che sarà a quattro, con due mediani e due esterni. In attacco, anche alla luce del problema del gol incontrato dalla squadra in questa stagione, il tecnico sta pensando a una soluzione sia con il trequartista e due punte (3-4-1-2), ma anche a due "fantasisti" alle spalle della punta (3-4-2-1). Jolly da schierare in attacco il Perugia li avrebbe già in rosa: Matos e Ricci, ma non si esclude che la società decida di cambiare e di provare a cedere i due calciatori che in questa stagione hanno alternato le prestazioni. Un jolly può essere Seghetti che può giocare sia da seconda punta che da supporto alle spalle e pure da esterno nel tridente. Sylla e Vazquez potrebbero entrambi restare, certo è che servirà qualcosa di più rispetto alla stagione passata. Il Perugia è tra le pochissime squadre a non aver avuto un attaccante da doppia cifra.