Il Grifo si ferma col rosso e cade in trasferta. Kouan espulso al 33’, il ko nella ripresa

VERCELLI - Una sconfitta pesantissima. Il Perugia cade a Vercelli con il Sestri Levante con strascichi pesanti per la prossima gara, mercoledì al Curi con la Fermana: con la rosa ridotta per la forte emergenza, Formisano perde Sylla e Kouan. Il primo ha preso un giallo che da diffidato gli costa la squalifica, il secondo si è reso protagonista di un episodio imperdonabile che ha costretto il Grifo, fino a quel momento padrone del campo, a restare in dieci dalla mezzora del primo tempo. È anche vero che in dieci il Perugia avrebbe dovuto fare di più, perché prima del via due erano gli obiettivi per il Grifo sul sintetico del Piola di Vercelli: la caccia al secondo posto della Torres (con il big match tra 8 giorni) ed evitare che le inseguitrici minaccino il terzo posto. Obiettivi falliti per l’episodio chiave e per una gestione del match in inferiorità comunque deludente. Eppure quello del Perugia è un avvio veemente, con Torrasi (2’) che impegna, su punizione Anacoura: il portiere respinge e si ritrova protagonista un minuto più tardi sull’ inserimento di Iannoni. Il match è brioso, il sintetico del Piola è "veloce", il Sestri cerca di colpire in ripartenza. Ma è il Perugia che si prende il campo, si crea situazioni interessanti che però poi non sfrutta. E in una circostanza è l’arbitro che sorvola su un fallo, almeno dubbio, per un contatto di Seghetti e Candiano in area (13’). L’attaccante è protagonista con una percussione centrale che produce solo un corner (25’). Alla mezzora la follia di Kouan che già ammonito reagisce a un fallo di Candiano e rimedia il secondo giallo e l’espulsione. Perugia in 10 e senza Kouan e Sylla (diffidato e ammonito) per la prossima partita con la Fermana. Il Sestri Levante al 44’ va vicino al gol, con Forte che regala a Fossati l’assist, il colpo di testa sbatte sulla traversa.

Nella ripresa cambia inevitabilmente lo spartito della gara, è il Sestri che prende in mano la partita. Il Perugia si affida alla velocità di Seghetti (11’), ma la squadra di casa che ci prova prima con Forte (13’) e Matteucci (15’). Formisano cambia, fuori Cancellieri e Sylla, dentro Lewis e Lisi: il Perugia passa al 4-4-1, ma nemmeno il tempo di provarci con due cross di Lisi che il Sestri Levante passa con Sandri che beffa Adamonis che forse legge la conclusione in ritardo (22’). Il Grifo fatica, Formisano cambia ancora, fuori Angella e dentro il giovane attaccante Polizzi. Passano i minuti, c’è spazio anche per Giunti e Cudrig. Ma è di Mezzoni il colpo di testa che potrebbe valere il pareggio ma Anacoura salva. Francesca Mencacci