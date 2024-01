Il mercato del Perugia. Brescia-Dell’Orco: al momento tutto tace. Rifiutata offerta del Modena per Santoro

PERUGIA - A una settimana dalla chiusura del calciomercato per il Grifo l’unica operazione certa è quella che vedrà la cessione di Acella alla Giana Erminio. Perché per quanto riguarda Dell’Orco la situazione con il Brescia sta vivendo una fase di stallo. Tutto può ancora succedere, ma al momento le rondinelle hanno smesso di cercare il Perugia per trattare il difensore. Il Brescia ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, il Grifo ha aperto ad un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Formula che il club di Cellino non apprezzerebbe, per questo il silenzio degli ultimi giorni. Nel caso in cui la situazione si dovesse sbloccare, il Perugia interverrà sul mercato per reperire l’alternativa. Capitolo Santoro: il club di Santopadre avrebbe rifiutato un’offerta dal Modena per il cartellino del centrocampista che vorrebbe tornare in serie B. Per quanto riguarda Furlan e Bozzolan, a oggi i due sono destinati a restare in biancorosso.