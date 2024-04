Il Perugia è di Formisano. In biancorosso fino al 2027

di Francesca Mencacci

PERUGIA

"Il Perugia Calcio ha reso noto il rinnovo del contratto dell’allenatore Alessandro Vittorio Formisano fino al 30 giugno 2027". A ridosso dell’ultima gara di campionato, ma soprattutto alla vigilia dei play off e due giorni dopo il faccia a faccia con Claudio Sciurpa per discutere il futuro del club, Massimiliano Santopadre sceglie il futuro della panchina del Perugia: comunica di aver "blindato" il giovane tecnico, arrivato in prima squadra proprio un girone fa, protagonista di un ottimo avvio e poi di qualche passo falso.

"Con questo accordo – si legge nella nota – il club vuole continuare il proprio percorso di crescita e rinnovamento proseguendo il lavoro iniziato alcuni mesi fa dal tecnico stesso. A lui e al suo staff l’augurio di buon lavoro sulla panchina biancorossa". Perché annunciare adesso la conferma dell’allenatore? La scelta di Santopadre non sembra essere casuale. Intanto il presidente del Perugia dà un segnale chiaro alla squadra prima degli spareggi promozione, un attestato di grande fiducia nei confronti dell’allenatore. Mentre per quanto riguarda il futuro diverse possono essere le ipotesi: Santopadre non crede nella possibilità della cordata di rilevare il club, oppure potrebbe aver condiviso la scelta con Sciurpa nel caso in cui dovessero crearsi le condizioni per una cessione delle quote, o magari un ingresso in società dell’attuale sponsor. Sicuramente Santopadre, in attesa di sviluppi societari, prova a fare quello che non gli è riuscito nelle ultime stagioni: dare continuità al progetto tecnico e provare a dare a Formisano una squadra più vicina alle sue idee.