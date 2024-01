Il Pontedera cerca riscatto contro il Perugia dopo la pesante sconfitta contro il Cesena

Il Pontedera, lanciato al quinto posto in graduatoria, vuole subito riscattare la pesante sconfitta, per 4-0, rimediata sul campo del Cesena nell’ultimo turno. "Sicuramente per nessuna ragione dopo una sconfitta simile si può abbassare la tensione – spiega il tecnico Canzi – anzi dobbiamo fare tesoro degli errori commessi. La settimana l’abbiamo gestita serenamente e quello che facciamo non è certo inficiato da una prestazione negativa contro un Cesena di assoluto valore. La mia fiducia nei ragazzi resta intatta".

La sfida al Perugia.

"Affronteremo una squadra difficilissima. Mi aspetto un Perugia sicuro e conscio delle proprie potenzialità, che ha cambiato modo di giocare rispetto all’andata quando facemmo un miracolo a pareggiare".

Nel suo arco il tecnico granata avrà due frecce in più, i neo arrivati Ganz e Peli.

"Sono più che felice di questi due inserimenti e sono certo che ci daranno una grandissima mano. In generale sono contento di questo mercato, considerando che non abbiamo mandato via nessuno ma che chi è andato via lo ha fatto per sua scelta. Ed è oggettivo che, a bocce ferme, i partenti sono stati degnamente sostituite: nessuno può dire che abbiamo fatto un down grade".

Con Lombardi squalificato e il rientro di Espeche, Canzi lancia un appello ai tifosi granata: "Considerando l’afflusso massiccio dei tifosi perugini sarebbe bello non giocare in... trasferta, sarebbe bello che la nostra gente venisse a sostenerci".