Il programma. Domani la ripresa, si valutano gli infortunati

Un giorno di riposo dopo la trasferta di Pescara e poi di nuovo in campo. I biancorossi di Formisano si ritrovano domani per la ripresa della preparazione in vista della partita interna di domenica contro la Spal. Al raduno di domani sono diverse le situazioni da valutare. Innanzitutto la situazione dei giocatori che hanno saltato la partita di Pescara per infortunio: sotto la lente la posizione di Ricci, che probabilmente recupererà, al pari di Bozzolan che si è fermato alla vigilia e Mezzoni. Ancora fuori, invece, resterà Vazquez che ne avrà ancora per un paio di settimane. Mentre certo sarà il rientro di Lisi, che ha scontato le tre giornate di squalifica. Le assenze di Acella e Furlan, invece, erano legate a questioni di mercato. In questo caso non ci sarà che attendere i risvolti legati alle trattative per il portiere e per il mediano.