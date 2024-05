Il saluto. Mezzoni: "Ad maiora Perugia»

Francesco Mezzoni è stato tra i giocatori più positivi di una stagione tra luci e ombre. Il difensore classe 2000 è stato una delle poche note liete positive di questa stagione del Perugia. Il suo rendimento è stato costante sia nel ruolo di laterale destro sia in quello di braccetto nella difesa a tre. Anche i numeri parlano in suo favore: 34 presenze tra campionato, Coppa e playoff, impreziosite da 2 gol e 2 assist.

Per Mezzoni l’avventura in biancorosso è giunta al termine, si appresta a salutare Perugia, visto che era arrivato la scorsa estate a Pian di Massiano dal Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Mezzoni ha dunque salutato squadra e città con questo messaggio pubblicato sulla sua pagina Instagram: "Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l’importante è quello che provi mentre stai correndo. Ad maiora Perugia". Il difensore potrebbe non esserci quindi alla ripresa di giovedì a Pian di Massiano.