Il tecnico Formisano. "Arrabbiato per il gol. Il pubblico ci ha aiutato»

"Non esiste prendere un gol così su palla da fermo e dobbiamo migliorare su questo aspetto. Anche perché loro segnano tanto così e noi lo sapevamo". Severo Alessandro Formisano nel dopo gara. "Negli ultimi dieci minuti del primo tempo ho visto che la Spal soffriva le verticalizzazioni e così ho fatto il triplo cambio, mettendo Mezzoni come braccetto per avere più spinta, ed è andata bene. Noi abbiamo gamba e capacità di attaccare la profondità: la squadra per le caratteristiche che ha deve rischiare di più". Dopo la tirata di orecchie ci sono anche i complimenti. "I ragazzi hanno dato tutto, sono stati straordinari. Poi il pubblico ha fatto la differenza, dandoci la spinta giusta". Sul cambio di Dell’Orco, Formisano ha spiegato: "Ha avuto un fastidio muscolare nell’intervallo, lo ha comunicato. Non me la sono sentita di rischiarlo e l’ho cambiato".