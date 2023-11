Il turno di campionato. Alla 14 Torres-Ancona. Domani due posticipi

PERUGIA - La tredicesima giornata del girone prende il via oggi pomeriggio. Alle 14 scende in campo la capolista Torres che cercherà di riscattarsi dopo la prima sconfitta in campionato, rimediata sul campo dell’Entella, affrontando l’Ancona in casa (alle 14 si gioca anche Recanatese-Olbia). Dietro la squadra sarda, si trova il Cesena secondo in classifica, che affronterà la Vis Pesaro alle 20,45, in contemporanea con il match del Curi. Sempre sotto i riflettori scende in campo la Juventus Next Gen cercherà di conquistare punti importanti contro la Carrarese (quarta in graduatoria con un punto dietro al Perugia), per allontanarsi dalla zona retrocessione. La Spal, invece, sfiderà in casa il Pontedera. Sono due gli incontri in programma domani sera: il Pescara, che cercherà di porre fine al suo periodo negativo ottenendo una vittoria contro il Rimini e l’Entella che gioca in casa della Lucchese.