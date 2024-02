In campo. Angella a disposizione. Pure Kouan in diffida

PERUGIA - Seduta mattutina a Pian di Massiano per il Perugia di Formisano con una bella notizia: anche Angella è tornato in gruppo e ha svolto l’intera seduta con la squadra. Rispetto all’ultimo appuntamento con il Rimini, l’allenatore del Grifo potrà avere a disposizione Ricci che ha smaltito l’infortunio e Mezzoni che ha scontato la squalifica. Per oggi è in agenda una seduta mattutina. Intanto si aggrava la situazione disciplinare in casa Perugia. Ai già diffidati Cancellieri, Matos e Sylla, si aggiunge anche Kouan che durante il match contro il Rimini si è beccato il quarto giallo stagionale.

La trasferta. Sono 575 i posti a disposizione dei tifosi biancorossi per la sfida con il Sestri Levante che si giocherà a Vercelli. Il costo del biglietto è di 13,50 euro, chiusura della prevendita per il settore ospiti prevista domani alle 19.