La squadra. In difesa spunta l’ipotesi Viti. Lisi in vantaggio su Cancellieri

PERUGIA - Santoro è partito con la squadra, il tecnico lo ha convocato, ma difficilmente farà parte della gara con il Pontedera in programma oggi pomeriggio con fischio di inizio alle 18,30. Tante sono le assenze per il match contro la formazione toscana, con quella di Dell’Orco, che era in dubbio, ufficializzata alla vigilia del confronto. In difesa mancherà anche Vulikic, mentre per quanto riguarda il centrocampo resta fuori dai giochi Bozzolan alle prese con un fastidio alla clavicola e Bartolomei che invece deve fare i conti con il colpo alle costole ricevuto durante la partita con la Spal. In attacco, invece, mancheranno ancora Vazquez e Ricci.

Insomma, una bella lista di indisponibili per l’allenatore che però non si scompone e che potrebbe lanciare dal primo minuto, in difesa, Viti (tra qualche giorno dovrebbe firmare il suo primo contratto da professionista) sul centro-sinistra. Le scelte compiute Formisano non le ha annunciate prima della partenza, in difesa, comunque dovrebbero giocare Mezzoni sul centro destra, Lewis al centro e Viti a completare il reparto. Con Angella, quindi, che potrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo, invece, Formisano dovrebbe optare per Paz a destra, con Lisi favorito in avvio su Cancellieri a sinistra, mentre al centro ci saranno Iannoni e Torrasi, con Kouan che potrebbe agire in posizione più avanzata, alle spalle della coppia d’attacco che, in avvio, dovrebbe essere composta da Sylla e Seghetti, con Matos in panchina.