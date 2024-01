La squadra. L’emergenza non si arresta. Col Sestri si giocherà a Vercelli

Non arrivano notizie particolarmente incoraggianti dalla seduta di ieri mattina, con Formisano che ha riunito la squadra, quelli che hanno giocato con il Pontedera e gli altri che avevano già svolto la seduta del lunedì. La lista dei calciatori indisponibili resta lunghissima, alla quale si aggiunge anche il forfait di Mezzoni che è stato fermato dal giudice sportivo. Reparto per reparto, ecco la situazione dell’infermeria del Grifo. In difesa, resta indisponibile Vulikic che ne avrà per diverse settimane per la frattura rimediata in occasione della partita con la Spal. Qualche chance invece potrebbe averla Dell’Orco: il centrale ieri ha svolto un lavoro differenziato, già oggi si avrà un’idea più precisa sulla disponibilità del giocatore. Senza Mezzoni e Vulikic, il recupero di Dell’Orco sarebbe molto importante per Formisano.

Niente da fare, invece, per quanto riguarda Bozzolan, ancora alle prese con un problema alla clavicola.

Capitolo centrocampo: ancora out Bartolomei, mentre per quanto riguarda Santoro dipenderà dal mercato. Ricci ieri ha lavorato a parte e anche in questo caso dipenderà dalle risposte che si avranno oggi. Indisponibile Vazquez, Matos invece ha disertato la seduta per una contusione che sarà valutata.

Intanto è stata ufficializzata la sede della partita Sestri Levante-Perugia, in programma venerdì 9 febbraio alle 20,45: la partita si giocherà allo stadio Silvio Piola di Vercelli in presenza di pubblico.