La squadra. Montevago, ieri primi esami. Ma servono nuovi accertamenti

PERUGIA - Potrebbe non essere pesante il verdetto riguardante l’infortunio di Daniele Montevago. L’attaccante biancorosso è uscito dal campo dolorante per un problema ad una caviglia. Il giocatore ieri è stato sottoposto ai primi accertamenti che avrebbero escluso fratture ma solo oggi, dopo i nuovi esami si potrà avere un quadro più certo sulle condizioni di Montevago. Le prime risposte lascerebbero ben sperare ma sarà necessario un approfondimento per fugare ogni dubbio e avere un quadro più preciso sulle condizioni e sui tempi di recupero.

Alla ripresa dei lavori fari puntati sulle condizioni di Bartolomei e Seghetti, due giocatori che Formisano spera di poter recuperare per domenica contro il Gubbio. Seghetti sta lavorando a parte da settimane per una forte contusione, ma già la scorsa settimana sembrava vicino al rientro, l’allenatore del Perugia, viste le assenze di Sylla e probabilmente Montevago, confida di poterlo avere per la sfida del "Curi".

Il centrocampista, invece, è rimasto fuori perché non aveva recuperato completamente dalla botta ricevuta contro la Spal, anche in questo caso ci sono buone possibilità che possa rientrare per la prossima partita, domenica al Curi.

Per la sfida contro il Gubbio, Alessandro Formisano potrà contare sui rientri dei calciatori impegnati con le Nazionali. Amoran, Plaia, Di Maggio, Lickunas e Sadenitov saranno a Pian di Massiano, però, solo a metà settimana, al termine degli impegni con le rispettive squadre.