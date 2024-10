La squadra. Montevago-Seghetti dall’inizio. Conferma in blocco per la difesa

Fuori dai giochi Bacchin, fermato dal giudice sportivo, i nazionali Plaia e Di Maggio, e i calciatori ormai out da diverso tempo come Sylla (il più vicino al rientro), Lewis e Dell’Orco. Tornano a disposizione di Alessandro Formisano il difensore Leo e l’attaccante Marconi che consentirà all’allenatore dei biancorossi di poter avere un po’ di soluzioni per il reparto avanzato non solo in avvio ma soprattutto in corsa. Perché dal primo minuto Formisano sembra intenzionato a schierare la coppia Seghetti-Montevago: i due finalmente potranno tornare a giocare insieme dopo gli infortuni che hanno fermato prima Seghetti e poi l’ex della Sampdoria.

Dopo l’ultima seduta, ieri all’antistadio di Pian di Massiano, il tecnico del Perugia ha sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione da schierare contro l’Entella, formazione attualmente seconda in graduatoria insieme alla Ternana con sette punti in più rispetto al Grifo. Anche se i liguri hanno una squadra e un atteggiamento diverso rispetto alla Lucchese, Formisano apporterà pochissime modifiche rispetto alla formazione che domenica scorsa ha battuto con un poker i toscani. La difesa, infatti, resta la stessa con Mezzoni a destra, Angella e Amoran al centro e Giraudo sulla fascia sinistra. Non dovrebbero cambiare i mediani, Bartolomei e Giunti, mentre in attacco l’unica variazione potrebbe essere Seghetti per Ricci, con Cisco a destra, Lisi a sinistra e Seghetti alle spalle della punta Montevago.

