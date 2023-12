La squadra. Paz e Vazquez in campo da oggi

Ultima seduta, ieri, sul campo dell’Ellera. I biancorossi di Baldini a partire da oggi torneranno a Pian di Massiano. Oggi è infatti in agenda una seduta pomeridiana all’anatistadio. Seduta molto importante per l’allenatore del Perugia perché potrà fare il punto della situazione in vista della partita con la Vis Pesaro in programma domenica al Curi. Già, perché Vazquez e Paz anche ieri hanno disertato la seduta di allenamento di Ellera. L’attaccante sta proseguendo il suo lavoro di recupero per il problema muscolare, mentre Paz è uscito durante la sfida con l’Olbia per un affaticamento. I due sono attesi per la seduta di oggi pomeriggio, sono entrambi disponibili per la partita del Curi ma solo all’ultimo Baldini valuterà se impiegarli per la partita di domenica.

Ancora fuori dai giochi Matos: l’attaccante è fermo per un’influenza gastro-intestinale, incerto il suo rientro in campo e quindi incerta la sua presenza dal primo minuto contro la Vis Pesaro.

Per la prossima gara, Baldini potrà nuovamente contare su Iannoni che ha scontato il turno di squalifica. Il centrocampista riprenderà, con molta probablità, una maglia dal primo minuto.

In difesa, invece, vista la situazione non idilliaca di Paz, potrebbe toccare a Mezzoni la maglia sulla fascia destra, mentre a sinistra ci sarà fino all’ultimo il ballottaggio tra Cancellieri e Bozzolan. I prossimi tre allenamenti saranno decisivi anche per capire quello che sarà il modulo della prossima domenica: Baldini non ha nascosto che vorrebbe schierare il suo Perugia con il 4-3-3. La scelta potrebbe dipendendere anche dalla disponibilità di Vazquez e Matos. Le scelte a centrocampo saranno compiute di conseguenza. Con il tridente, la mediana che ha più chance potrebbe essere quella composta da Bartolomei, Iannoni e Santoro.