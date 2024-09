La squadra. Seghetti e Montevago solo oggi si avrà il verdetto

Non c’è tempo per riposare. I biancorossi, rientrati lunedì notte dalla trasferta di Pescara, si sono ritrovati ieri pomeriggio per iniziare a pensare alla prossima partita in agenda domani sera al Curi (fischio di inizio alle 20,45) contro il Rimini. I giocatori scesi in campo contro il Pescara si sono allenati in piscina, mentre chi è rimasto fuori o è subentrato si è allenato ieri pomeriggio all’interno del "Curi".

L’attenzione è tutta per i due attaccanti, Montevago e Seghetti che lunedì mattina non sono saliti sul pullman diretto a Pescara. Montevago ha smltito il trauma alla caviglia ma a scopo precauzionale è stato tenuto a riposo. Ora non resta che capire come evolverà la situazione in queste poche ore che restano prima del prossimo appuntamento. Stesso discorso per Seghetti che resta in bilico fino all’ultimo: anche il giovane attaccante oggi farà le prove generali per tentare il recupero almeno per uno spezzone di gara. Il riposo di questi due giorni potrebbe avergli fatto bene.

In caso di forfait degli attaccanti, l’allenatore biancorosso potrà valutare, oltre a Bacchin e Polizzi anche Matos e Ricci: l’attaccante brasiliano è entrato molto bene in partita e potrebbe strappare una maglia dal primo minuto insieme a Bacchin.

Oggi Formisano radunerà il gruppo per l’unica seduta a disposizione prima dell’appuntamento con il Rimini e potrà fare il punto della situazione anche per quanto riguarda i calciatori che non sono usciti al meglio della condizione, come Angella. Ci saranno alcuni ritocchi in tutti i reparti.