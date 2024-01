L’avversario. Ballottaggi per Zeman . Sono due i forfait

PESCARA - Buone notizie per Zeman: Pierno, Aloi e Tommasini presenti alla rifinitura alla vigilia della partita. Tutti e tre hanno smaltito velocemente i rispettivi acciacchi, comunque di lieve entità, e sono a disposizione di Zeman. Saranno, pertanto, due gli assenti nel match contro i biancorossi di Formisano: l’infortunato Pellacani, che molto probabilmente rientrerà tra due settimane, e lo squalificato Mesik. Non mancano i dubbi in formazione per il posticipo di questa sera. A centrocampo dovrebbe tornare tra i titolari Tunjov. In cabina di regia Dagasso in vantaggio su Squizzato. Completerà il reparto Salvatore Aloi. In difesa scalpitano Floriani e Milani. Nel cuore del reparto il rientrante Brosco farà coppia con Di Pasquale. In attacco, Accornero è in ballottaggio con Cuppone, Zeman potrebbe optare per il tridente Merola-Cuppone-Cangiano con Accornero inizialmente in panchina.