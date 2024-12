Le date e le trattative. Mercato al via il 2 gennaio. Chiude nella notte del 3 febbraio

Si cambia. Si allungano i giorni per rimediare a una prima parte di stagione non esaltante, con il Grifo fermo al tredicesimo posto in classifica a quota 23 punti. La squadra - in queste prime venti partite di serie C - ha collezionato 5 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. Ora la formazione di Zauli deve provare a scalare la classifica. E a darle una mano ci sarà anche il mercato.

Proprio il calciomercato invernale 2025 porta con sé un’importante novità. Le date di apertura e chiusura sono infatti state modificate, concedendo più tempo alle squadre per completare i trasferimenti. La sessione inizierà giovedì 2 gennaio 2025 e terminerà lunedì 3 febbraio a mezzanotte, offrendo oltre 30 giorni per finalizzare acquisti e cessioni.

Questo periodo, spesso definito "di riparazione", è strategico per le società impegnate a raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati. Nella stagione precedente, la finestra di mercato era più breve, dal 2 gennaio al 1° febbraio 2024, con una chiusura fissata alle ore 20. Nel 2025, il termine viene spostato a mezzanotte del 3 febbraio, regalando agli operatori di mercato preziose ore extra.

Alla riapertura delle trattative la società biancorossa ha già pronta una trattativa da ufficializzare: quella del difensore Riccardi che firmerà un biennale.