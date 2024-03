Le pagelle. Adamonis chiude la porta. Mezzoni lotta, Lisi dà vivacità

ADAMONIS 6,5 mette una pezza sulla conclusione pericolosa di Longobardi (37’) .

MEZZONI 6,5 qualche sbavatura, con Cudrig non ha la stessa intesa che ha con Paz. Resiste fino all’ultimo: cambiando i compagni di reparto, non cambia il risultato

LEWIS 6,5 solido al centro della difesa, anche contro l’ex Melchiorri. Una sbavatura a inizio ripresa senza conseguenze. Si prende un giallo perché si è fatto male.

SOUARE 6 parte un po’ contratto, si scioglie ma commette qualche leggerezza nel corso del match.

CUDRIG 5,5 Formisano lo sceglie sulla fascia destra ma non sembra particolarmente a suo agio. In sofferenza in fase difensiva contro Longobardi e poco incisivo in quella offensiva. Un po’ meglio nella ripresa quando cresce tutta la squadra.

IANNONI 6 nel primo tempo vaga senza avere la cartina in mano. Partita senza sussulti, chiude arretrando in difesa.

TORRASI 5,5 Nella prima parte non trova la chiave giusta, nella ripresa commette qualche errore di troppo. E la macchina-Grifo non gira come dovrebbe.

CANCELLIERI 5 Ritrova una maglia dal primo minuto ma la sua gara non è di buon livello.

RICCI 5,5 la prima chance biancorossa porta la sua firma (13’). Ci prova anche su punizione allo scadere del primo tempo. Ma è ancora troppo poco.

MATOS 5 si muove sì, ma è sempre troppo timido o titubante quando si tratta di entrare in area. Un peccato.

SYLLA 6 anche se sulla carta dovrebbe avere Matos e Ricci a supporto è molto isolato. Nella ripresa va meglio, in chiusura di gara avrebbe la chance di chiudere il match ma sulla sua strada trova un difensore avversario.

SEGHETTI 8 Toglie le castagne dal fuoco al Perugia e lo rilancia in classifica. Entra nella ripresa e accende subito la gara. Chiede un rigore per un fallo da rivedere, si vede negare un gol da Meli ma poi trova il gol che fa esplodere il Grifo. Il settimo sigillo.

LISI 6,5 Dà vivacità alla fascia sinistra, partecipa all’azione che porta al gol del successo.

AGOSTI 6 Gara lineare.

VITI 6 Non era facile, ci mette attenzione.

PAZ s.v.

Francesca Mencacci