Le pagelle. Angella salva nel primo tempo. Cisco tra i migliori in campo

GEMELLO 6,5 legge male la traiettoria del cross al 22’ e lascia la sua porta sguarnita. Ma il capolavoro lo disegna al 28’ quando toglie la palla di Corsinelli dall’incrocio dei pali (28’).

MEZZONI 7 Segue come un’ombra D’Ursi, ma quando lascia andare la gamba riesce a dare intensità alla fase offensiva biancorossa. Infatti è suo il gol che mette la gara in parità.

ANGELLA 6,5 degli interventi fatti il più importante è quello al 22’ quando salva la sua porta dalla conclusione di Tomassini. Tutta la gara di sostanza

SOUARE 4,5 cerca di non perdere la posizione, quando prova a impostare perde qualche pallone di troppo. Ingenuo in occasione del rigore che sblocca l’incontro.

CISCO 7 dalla sua parte c’è David, giovane avversario che gli dà del filo da torcere. Tenta di scivolare via, liberarsi degli avversari, gli riesce al 7’ ma la conclusione è alta. Ci riprova con un gioco di prestigio al 40’, ma il suo cross viene intercettato e messo in angolo da Venturi. Assiste passo passo Mezzoni in occasione della rete del pareggio.

BARTOLOMEI 6+ è sempre dove serve, segue i suoi compagni ed è pronto ad intervenire se c’è bisogno. Tenta su punizione, ma sbarella la conclusione

TORRASI 5,5 partita anonima. A fari spenti.

GIRAUDO 5,5 Duello con Corsinelli, sulla sua fascia si gioca di meno, ma non riesce a spingere. Con l’uscita di Souare arretra in difesa, ma la prestazione resta al di sotto della sufficienza.

RICCI 6 Quando può riesce a dialogare bene con Pallson e Cisco, alza il livello sul finale di primo tempo, sulla sua punizione (43’) il Perugia va vicino al gol, ma con la deviazione la palla si stampa sul palo.

PALSSON 5,5 Gli piacerebbe avere più spazi, non avere addosso gli avversari, ma purtroppo non è così. E allora riesce a fare qualcosa di interessante solo quando ha campo o margini di manovra. Ma troppo poco.

SEGHETTI 5,5 La prima in campionato, ha il peso dell’attacco ma non riesce sempre a sostenerlo. Si fa vedere con una mezza rovesciata nella ripresa.

BACCHIN 6 entra bene. È chiamato alle due fasi.

POLIZZI 6 entra pronto.

MATOS e AMORAN s.v.

Francesca Mencacci