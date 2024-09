Le pagelle. Bartolomei leader, taglia e cuce . Cisco, l’esordio è brillante

GEMELLO 7 dopo la prima uscita comunque da ricordare, il debutto il casa è ampiamente positivo: allo scadere del primo tempo con un doppio intervento salva la sua porta dalle conclusioni di Rao e Antenucci.

GIUNTI 6,5 Formisano lo sceglie in una posizione anomale, nel pacchetto arretrato. Si applica con attenzione, non sbanda mai. Anzi, la via è retta.

ANGELLA 6,5 guida con sicurezza un pacchetto arretrato ritoccato ancora una volta. Dà esperienza e solidità.

AMORAN 6,5 partita attenta, una bella chiusura alla mezzora del primo tempo che ha tolto le castagne dal fuoco alla retroguardia biancorossa.

CISCO 7 appena arrivato trova una maglia dal primo minuto sulla fascia destra e si presenta con una discesa veemente che lascia ben sperare. Mette lo zampino sul gol del vantaggio. Al 36’ va al tiro, deviato in angolo. Gamba lunga e visione di gioco. Innesto di qualità.

BARTOLOMEI 7 decisivo nel coprire e mettere una pezza sugli errori dei compagni. Va al tiro all’11’, Malgrati salva in angolo, ma la perla è l’assist per il 2-0 di Montevago.

TORRASI 7 Realizza un grande gol, il primo in campionato con la maglia del Grifo: si inserisce, raccoglie la palla difesa da Sylla e la scarica di potenza.

BACCHIN 6,5 impiegato sulla fascia sinistra, fa un grande lavoro, sia in fase offensiva che difensiva. Con l’ingresso di Giraudo passa a destra.

RICCI 7- bel lavoro di raccordo, spazia per il campo con grande lucidità e col piede caldo. Ritrovato.

MONTEVAGO 7,5 lavora di sponda, si sacrifica, in attesa del momento giusto per fare male. Melgrati è in giornata e gli nega il gol al 18’ della ripresa. Ma nulla può quando segna il quarto e poi il quinto gol in biancorosso, 5 reti in quattro gare ufficiali, che chiudono il match.

SYLLA 6,5 sembra aver ritrovato il piglio di quando è arrivato. Nei duelli non ha sempre la meglio, ma contribuisce al gol che sblocca il match. Buon lavoro per dare chance agli avversari. Melgrati gli toglie la gioia del gol al 12’ della ripresa. Esce infortunato.

MARCONI 6 debutto in campionato buono.

GIRAUDO 6,5 entra e fa l’assist per il terzo gol.

POLIZZI, VITI, DI MAGGIO s.v.

Francesca Mencacci