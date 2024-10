Le pagelle. Difesa attenta, bene Gemello. Seghetti conquista il penalty

GEMELLO 6,5 Intervento efficace di piede su Catanese (34’), replica nella ripresa su Saporiti. MEZZONI 7 nella prima parte spazia per il campo a seguire Tumbarello, si ritaglia qualche sortita, chiede a gran voce un rigore. Forse non aveva tutti i torti. Cresce l’intesa con Cisco. Serve l’assist per Di Maggio e si regala il gol del 4-0.

ANGELLA 6,5 attento in difesa, dà il la all’azione che porta al 2-0 del Perugia.

AMORAN 6 Una gara attenta, senza sbavature.

GIRAUDO 6,5 Sfida di sostanza con qualche luccichio. Con il passare delle partite trova anche più feeling con Lisi.

GIUNTI 6,5 per Formisano è insostituibile. Tonico, efficace, con personalità. Maturo.

BARTOLOMEI 6 Sempre lucido e attento.

CISCO 6 mette subito Seghetti nelle condizioni di fare male. Duella con Antoni, nella ripresa ci prova di testa.

RICCI 7 Prestazione di sostanza e livello: il fallo che subisce da Sabbione vale il rosso e l’uomo in più per i biancorossi. Chiude la partita col gol del 2-0.

LISI 7 Gara perfetta. Strappa un pallone sulla trequarti e offre a Seghetti una palla al bacio (14’), vanificata da Palmisani (e dall’attaccante). Calcia un rigore pesante come un macigno. È in giornata e a inizio ripresa serve a Ricci l’assist del 2-0.

SEGHETTI 6,5 Porta vivacità e occasioni in attacco e grattacapi per gli avversari. Ha subito una chance (3’), ma calcia alto. Divora una clamorosa occasione al 14’: fa tutto bene poi calcia addosso al portiere. Ci riprova e stavolta conquista il rigore che sblocca l’incontro.

BACCHIN 4,5 entra e si fa espellere per un fallo pesante su Catanese.

TORRASI 6 dà equilibrio quando serve.

MONTEVAGO 6 Rivede il campo e tanto basta. Ci prova da tutte le posizioni.

DI MAGGIO 6,5 entra e va in gol. Un bel gol. SQUARZONI sv

Francesca Mencacci