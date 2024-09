Le pagelle. Gemello e Mezzoni deludono. Cisco è tra i pochi a salvarsi

GEMELLO 5 si fa sorprendere anche lui prima dal cross e poi dal colpo di testa di Cernigoi.

Alla mezzora mette una pezza sulla conclusione dal limite di Cernigoi, ma un minuto più tardi è complice del raddoppio quando non trattiene il tiro del nove del Rimini.

MEZZONI 5 una serataccia. Dovrebbe avere occhi solo per Cernigoi e invece li chiude in più di un’occasione. Non è impeccabile nelle due reti del numero nove.

ANGELLA 5 Seconda gara in pochi giorni, Formisano non ci rinuncia. Ma purtroppo non può uscire indenne da una serata come questa.

Si mette a seguire Ubaldi. In occasione del 2-0, il capitano non è sul posto ma era difficile da prevedere la mezza cilecca di Gemello.

GIRAUDO 5,5 sembra il meno responsabile di una notte tutta da dimenticare.

CISCO 6 prova a dare una scossa ma anche lui finisce nel tritacarne. Ma ne esce a testa alta, realizzando la rete del 3-1.

BARTOLOMEI 6 gli unici tiri in porta del Perugia sono suoi, ci prova su punizione, Colombi devia in angolo (18’), ci riprova anche al 27’, ma non è ancora preciso.

TORRASI 5 la squadra è in inferiorità numerica, è vero. Ma non riesce mai a ritagliarsi

LISI 5,5 non riesce ad accendere la sua fascia. Non è la partita giusta, certo, ma con il passare dei minuti si innervosisce come tutti i compagni. Ma lui è ammonito

DI MAGGIO 6 grande corsa e intensità. Con l’uscita di scena di Matos, si sposta qualche metro più avanti, a supporto di Bacchin.

Nell’intervallo Formisano fa altre scelte e lo lascia nello spogliatoio.

MATOS 4 Dopo uno spezzone brillante con il Pescara, ritrova una maglia dal primo minuto. Ma la combina grossa dopo 12’ quando protesta platealmente contro l’arbitro e viene espulso. Lascia la squadra in 10 già sotto di un gol.

BACCHIN 5,5 non riesce mai a tirare in porta, con tutte le attenuanti del caso.

POLIZZI 5,5 non incide.

GIUNTI 5,5 si vede poco.

RICCI 6- non può certo cambiare una gara ampiamente compromessa.

AMORAN s.v.

PALSSON s.v.

Francesca Mencacci