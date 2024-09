Le pagelle. Il palo nega il vantaggio a Ricci. Matos non riesce a incidere

GEMELLO 6 Doppio intervento al 28’, alza sopra la traversa il colpo di testa di Panelli e poi la conclusione da corner subito dopo e mette al sicuro la porta.

MEZZONI 6 Riesce con disinvoltura a coprire la sua zona ma non disdegna qualche incursione. Subito buona l’intesa con Cisco.

ANGELLA 5,5 Al centro della difesa, non riesce a contrastare i marcatori del Carpi.

GIRAUDO 6- Piede caldo quando pesca Ricci in area (19’). Avrebbe potuto fare di più nel contrastare il cross che ha portato al gol di Verza.

CISCO 6+ Presenza imponente sulla fascia, ha una chance per portare avanti il Grifo al 24’ con una bella giocata individuale. A inizio ripresa, con l’ingresso di Polizzi, passa a sinistra, per poi ricambiare nel corso della ripresa.

GIUNTI 6 Una gara più di contenimento, dà una mano anche alla difesa.

TORRASI 5,5 In assenza di Bartolomei non riesce ad essere incisivo in mezzo al campo.

BACCHIN 6- nella prima parte di gara è meno appariscente sulla fascia sinistra. Tiene la posizione senza sbilanciare troppo la squadra ma senza accenderla. All’intervallo lascia il posto a Polizzi.

RICCI 6,5 Al 19’ si vede negare il gol dal palo. Il più ispirato dalla trequarti in su.

MATOS 5,5 l’attenuante è che è rimasto un po’ ai margini in questo avvio ma alla prima chance dal primo minuto non è brillante. Una presenza abbastanza anonima.

MONTEVAGO 6 La prima gara senza gol. Senza la punta vicino soffre di più. Esce per infortunio.

POLIZZI 5,5 Entra bene, si ritaglia subito due buone occasioni. Leggero però su Verza quando realizza la rete del vantaggio.

MARCONI 5,5 Non incide.

PALSSON, BARBERINI e AGOSTI s.v.

F.M.