Le pagelle. Polizzi entra e cambia la partita. Angella solido, Montevago si ripete

GEMELLO 6 Un esordio in chiaroscuro. Al 15’ con un’uscita azzardata costringe Amoran al fallo da rigore che vale il 2-0. Si riscatta, almeno parzialmente, sull’intervento su Falleni, di piede, al 37’. Definitivamente al 96’ quando para il rigore di Sorrentino.

AMORAN 5 Qualche responsabilità sul primo gol, costretto al fallo da rigore su Boccadamo in occasione del raddoppio della Pianese. Cresce nella ripresa.

PLAIA 5 un avvio choc da parte di tutta la squadra lo coinvolge in pieno. Il tecnico gli preferisce Angella a inizio ripresa.

VITI 5,5 sul primo gol ci finisce dentro pure lui, con l’ingresso di Angella anche lui si sente più sicuro e attento.

BACCHIN 6- dopo un avvio in difficoltà dalla sua parte, cresce anche dal punto di vista della convinzione e della spinta.

TORRASI 6- come i compagni nella prima parte finisce nel frullatore e non riesce a incidere, poi si riprende e contribuisce alla rimonta.

BARTOLOMEI 6+ sembra essere tra i pochi lucidi, in finale di primo tempo ci prova dalla distanza. Assesta il cross vincente per la testa di Polizzi per il 3-2.

RICCI 6,5 è in forma. Ridesta un Grifo da incubo con la rete del 3-1. Al di là del gol, nella prima parte, è tra i pochi efficaci.

DI MAGGIO 5 La prima uscita tra i grandi lo premia poco. Il "giallo" condiziona forse anche il cambio nell’intervallo.

PALSSON 5,5 sembra avulso dal gioco, quando gli capita la palla la trasforma in qualcosa di buono. Ma non abbastanza. Formisano sceglie di lasciarlo nello spogliatoio all’intervallo.

MONTEVAGO 7 Dopo i due gol in Coppa, si ripete. La marcatura che subisce è stretta. Nella ripresa con Sylla guadagna spazi e realizza la rete del pareggio

POLIZZI 7,5 con uno stacco imperioso di testa fa il 3-2. Serve a Montevago l’assist del 3-3.

ANGELLA 6,5 Quell’esperienza che mancava. Tutto il reparto (e quindi la squadra) ne giova.

SYLLA 6,5 ingresso positivo.

MATOS s.v.

LICKUNAS s.v. si vede fischiare un rigore contro, ma la sensazione è che non abbia colpe. Francesca Mencacci