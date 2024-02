Le pagelle. Souare, impatto di personalità. Mezzoni è un fiume in piena

ADAMONIS 6,5 blocca con sicurezza la conclusione di Salifou al 15’ della ripresa. Viene graziato dal palo sul diagonale di Guerra.

MEZZONI 6,5 una gara interpretata alla perfezione. Ha gamba e intraprendenza. Attento in difesa, prezioso quando sale.

LEWIS 7 parte contratto ma si scioglie poco dopo per salire in cattedra, con anticipi puliti e chiudendo la strada a Perotti. Ma poi mette la ciliegina sulla torta con la rete del 2-0. È lesto a ribattere in rete la respinta corta di Scaglia.

DELL’ORCO 6 dopo uno spezzone senza affanni, si ferma e resta a terra. Esce, all’apparenza, senza traumi evidenti.

PAZ 6,5 innanzitutto ha il merito di aver contribuito, insieme al portiere Scaglia, al raddoppio del Perugia con la conclusione non trattenuta dal numero uno bianconero. Ma poi è uan gara fatta di gamba e sacrificio, senza tirarsi mai indietro.

TORRASI 6 gioca piuttosto basso, a protezione quasi del pacchetto arretrato. Va al tiro al 7’ del primo tempo.

AGOSTI 6,5 debutta dal primo minuto il diciottenne italo-australiano. La sua gara è più che onesta, presumibilmente viziata anche da un pizzico di emozione. Si vede però che ha qualcosa da mostrare.

LISI 6 Perotti è piuttosto dinamico e lo mette in difficoltà in un paio di circostanze. Ma non si risparmia e scodella cross interessanti. Sua la rimessa veloce che porta al primo gol.

MATOS 6,5 si vede che ha voglia di fare. Gli riesce in finale di primo tempo quando serve a Sylla la palla giusta per fare 1-0. Esce all’intervallo con la coscienza a posto.

SYLLA 7 si mette al servizio dei compagni, con spizzate e verticalizzazioni, ci prova di testa al 27’ su punizione di Lisi ma soprattutto sblocca con un bel movimento una partita che si stava avviando all’intervallo sullo 0-0.

SEGHETTI 5,5 Stavolta fa innervosire perché tende a voler strafare e non combina granché. Non ha bisogno di dimostrare.

SOUARE 6,5 subentra a Dell’Orco e lo fa con grande personalità. Si libera dell’avversario anche con la malizia e il mestiere di un veterano. Una bella sfida.

IANNONI 6 Ingresso positivo.

GIUNTI 6 Buon impatto sul match.

CANCELLIERI s.v.

CUDRIG s.v.

Francesca Mencacci