Le pagelle. Super Adamonis salva la porta. Kouan alza i giri, bene Iannoni

ADAMONIS 7,5 Salva la porta prima al 13’ su conclusione di Delpupo, si supera su Ganz (33’), consentendo al Perugia di restare in vantaggio. Non può nulla sulla rete di Guidi e nella ripresa Delpupo.

MEZZONI 7,5 fa tutti i ruoli, dal primo centrale dei tre, all’esterno che si concede discese e anche due gol (da ex). Partita perfetta. Prende il giallo che gli costa lo stop per la prossima partita.

LEWIS 6,5 partita senza sbavature al centro del pacchetto arretrato. Con l’ingresso di Angella si sposta sul centro-sinistra. Bene negli anticipi. Gara dopo gara cresce la condizione fisica e la sintonia con la squadra.

VITI 5,5 esordio dal primo minuto per il giovane difensore. L’avvio è buono, senza timore. Bene negli anticipi, meno nei duelli. Soffre Delpupo che gli sfugge via. Prende anche un giallo, Formisano lo toglie all’intervallo.

PAZ 6 con Mezzoni che fa due ruoli, gode di ampia libertà. Sfiora il gol del 3-0 che avrebbe tagliato le gambe al Pontedera.

IANNONI 6,5 Partita di grande intensità.

TORRASI 6,5 Meno brillante, ma sempre lucido.

LISI 6 poco contributo in fase difensiva, ma mette il pallone giusto sui piedi di Mezzoni e tanto basta per conquistare la sufficienza.

KOUAN 7 Si fa perdonare un avvio confusionario con l’azione travolgente che porta al gol del vantaggio. Strappa un pallone, si gira, entra in area, conclude e costringe Ciocci alla respinta corta. Alza i giri e lo fa per tutta la gara. A tutto campo, fase difensiva e offensiva senza risparmiarsi.

SYLLA 7 va in gol, perché è nel posto giusto al momento giusto e non si fa pregare. È lì fino all’ultimo minuto a lottare per portare a casa il successo.

SEGHETTI 5,5 fatica sui lanci lunghi, ma anche nelle ripartenze non è al cento per cento. A volte si sente troppo sicuro di sé e compie scelte superficiali.

CANCELLIERI 6 Calcia l’angolo per la rete del 3-1 di Mezzoni. Non contrasta bene Delpupo che riapre la partita.

ANGELLA 6 subentra nella ripresa per riportare il Perugia alla difesa a tre. Dà solidità.

CUDRIG 6 bravo nel gestire la palla nella fase finale della partita.

SOUARE 6 debutto in campionato in un momento delicato. Francesca Mencacci