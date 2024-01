Le pagelle. Sylla trova il palo, Seghetti sprinta. Vulikic così così, Mezzoni perfetto

ADAMONIS 6 Sorpreso dall’incursione di Peda in occasione del gol, graziato da Antenucci, si segnala per qualche uscita alta scaccia-pensieri.

LEWIS 6,5 passa al centro con l’uscita di Dell’Orco. E si trova a suo agio. Favorisce la terza rete biancorossa. Chiusura importante a fine gara.

VULIKIC 5,5 errore macroscopico al 23’ che spiana la strada a Antenucci. Una gara, stavolta, con più luci che ombre. Meglio nella ripresa quando passa sul centro-sinistra.

DELL’ORCO 6 Gioca dall’inizio ma chiede il cambio nell’intervallo perché non al meglio. Il mercato lo condiziona a metà.

PAZ 7,5 cinque gol, capocannoniere del Grifo con Seghetti. Molto attivo sui due fronti. Nella ripresa, supportato da Mezzoni, si scatena con due reti che fanno volare il Perugia.

BARTOLOMEI 6 Gioca in posizione di mezzala destra, spesso anche piuttosto avanzato. Ci prova su punizione (8’).

TORRASI 6,5 gioca davanti la difesa, ha tempi, piede e personalità.

KOUAN 6,5 bene quando deve recuperare palla, un po’ meno quando gli si chiede di ripulirla. Ma è inesauribile fino all’ultimo minuto.

CANCELLIERI 6 Più coperto ma riesce a mettere in mezzo palloni interessanti.

SYLLA 6,5 un colpo di testa alla mezzora che Del Favero respinge, ancora più ghiotta l’occasione a inizio ripresa su cross di Paz. Utilissimo per ripartire e per creare spazi. Nel finale fa tutto bene, il palo gli nega il giusto premio.

MATOS 6 si abbassa tantissimo. A inizio ripresa si trova la palla giusta per calciare, invece sceglie di passarla.

LISI 7,5 dopo tre settimane di squalifica entra e ribalta la Spal. Prima con il siluro che mette in parità il match, poi con il cross per la testa di Paz e in ultimo con il corner ancora per il numero 7.

SEGHETTI 6,5 entra nella ripresa e crea subito quel brio assente nel primo tempo.

MEZZONI 6,5 Decisivo per la resa di Paz. Sempre sul pezzo.

GIUNTI 6,5 entra senza timore.

VITI s.v.

Francesca Mencacci