Le scelte. Attacco, Vazquez c’è. Dubbio sul modulo

Alla fine Vazquez ha recuperato e sarà regolarmente in campo. L’attaccante ha disertato la seduta del sabato a scopo precauzionale, ma ha svolto la rifinitura di ieri pomeriggio. Baldini per il match di questa sera con la Virtus Entella dovrà però rinunciare a Acella che non ha recuperato dal fastidio muscolare. Qualche dubbio in formazione e anche sul modulo, con l’allenatore biancorosso che sta ragionando sulla possibilità di abbandonare il tridente in favore del trequartista per un Grifo schierato con il 4-3-1-2. I primi ballottaggi in difesa, con Paz e Bozzolan favoriti su Mezzoni e Cancellieri, al centro spazio a Vulikic e Angella. In mezzo al campo se sarà 4-3-1-2 ci saranno Iannoni, Bartolomei e Kouan, con Santoro alle spalle della coppia d’attacco formata da Vazquez e Matos (in ballottaggio anche Cudrig). In alternativa, Santoro potrebbe prendere il posto di Iannoni con il tridente composto da Matos, Vazquez e Lisi. Il ballottaggio, quindi, è tra Iannoni e Lisi.