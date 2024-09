Le scelte. Palsson si candida per una maglia. Con Ricci per spingere Seghetti

Adam Palsson potrebbe avere una nuova possibilità dal primo minuto nel match di questa sera al Curi contro il Gubbio. In assenza di attaccanti, Formisano cerca qualità sulla trequarti. Il calciatore islandese, dopo un avvio record in Coppa Italia, ha smarrito un po’ la via, ha avuto bisogno di ambientarsi in un calcio completamente diverso da quello vissuto prima di arrivare in biancorosso. Ora, secondo Formisano, è arrivato il momento di riproporlo.

In assenza di Sylla e con molta probabilità l’ex di turno Montevago (convocato andrà in panchina), l’allenatore biancorosso ha deciso di puntare su Seghetti, con Ricci e presumibilmente Pallson, alle spalle dell’attaccante al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori in questo avvio di stagione.

"Palsson è partito bene e con leggerezza – ha spiegato Formisano alla vigilia del confronto – , poi si è scontrato con la realtà del campionato, un campionato rude, duro. Esiste un tempo per adattarsi. Il ragazzo ora sa cosa deve fare, la sconfitta con il Carpi ha toccato lui ed i compagni, vedremo un Palsson diverso".

Il Perugia deve trovare soluzioni efficaci per poter scardinare la difesa della squadra ospite che in questo avvio di campionato ha segnato poco (due reti che sono bastate per portare a casa due successi) ma soprattutto non ha ancora subito gol (nessuna nel girone biancorosso).

Dall’attacco alla difesa: davanti a Gemello, infatti, i biancorossi dovrebbero schierarsi con Mezzoni, Angella al centro e Souarè (favorito su Amoran) sul centro-sinistra. In mezzo al campo, invece, Formisano ha recuperato Bartolomei che si prenderà una maglia insieme al Torrasi, mentre sulle fasce ci sarà spazio per Cisco a destra con Giraudo favorito su Bacchin sulla fascia sinistra. Dell’attacco si è detto, con Seghetti che sarà il terminale offensivo della squadra biancorossa. In panchina, invece, scalpitano Marconi e Matos che potrebbero avere un ruolo in corsa. Più difficile l’impiego di Montevago. Fuori dai giochi Agosti convocato con l’Australia per un impegno che lo terrà fuori per le prossime tre gare.