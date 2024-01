Le scelte. Sette indisponibili. Matos si prenota dietro le due punte

Ancora una lunga lista di calciatori indisponibili per Alessandro Formisano. Stavolta sono sette i biancorossi che daranno forfait: si tratta degli squalificati Iannoni e Santoro, degli infortunati Morichelli, Ricci, Bozzolan e Vazquez. Mentre Acella non è nella lista dei convocati perché vicino alla cessione: per lui ci sono diversi club di B pronti a prenderlo.

Alla fine Dell’Orco ci sarà: il tecnico Formisano lo ha visto concentrato sul Perugia e non distratto dalle voci di mercato. In difesa, a completare il reparto, ci saranno Lewis e Angella. Sulle corsie laterali, invece, spazio a Paz a destra e Cancellieri sulla fascia mancina, mentre in mediana favoriti sono Kouan e Torras. Probabile che Formisano, contro la Spal, opti per la soluzione con il trequartista: ci sarà, quindi, Matos alle spalle della coppia d’attacco formata da Sylla e Seghetti.