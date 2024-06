Le trattative di mercato. Vulikic, sfida tra neopromosse in B. Cesena e Modena sul difensore

Dopo i saluti di Christian Kouan, passato al Cosenza dell’ex Massimiliano Alvini, il Perugia rischia di veder partire anche il difensore Stipe Vulikic, richiesto da due società neopromosse in serie B. Il club umbro avrebbe fissato il prezzo per il centrale croato classe 2001, che farebbe gola sia al Cesena che al Mantova. La richiesta sarebbe di 1 milione di euro per la cessione a titolo definitivo ma i lombardi vorrebbero acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.

Nell’ultima stagione con la maglia del Perugia, fra campionato, playoff e Coppa Italia Serie C, Vulikic ha collezionato 31 presente complessive per un totale di 2.542 minuti giocati, segnando anche una rete. Resta da valutare anche il futuro del centrocampista Edoardo Iannoni, che piace a un club di Serie A ed è già finito nel mirino di Palermo e Pisa in serie B.

Intanto il Catania ieri ha ufficializzato un altro colpo di mercato. Il club ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dalla Lazio il diritto alle prestazioni sportive di Marius Adamonis, nell’ultima stagione a Perugia. Il portiere lituano, classe 1997, ha sottoscritto un contratto pluriennale legandosi alla società dal 1° luglio al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione 2026/2027.