L’evento. La storia del Grifo. Ne parla il Borgo

Il calcio oltre che uno sport è anche, nel bene o nel male, un evento sociale di rilevante importanza. Vivere Perugia e Borgo Sant’Antonio - Porta Pesa non potevano sottrarsi da questa considerazione, e, a tale scopo, hanno organizzato un evento dedicato alla squadra di calcio del Perugia, vista come simbolo sportivo ma anche come elemento sociale della nostra città.

In questa conferenza non si parlerà di tattiche, di gol, di campionati… ma di uomini di sport che con i loro sacrifici, il loro orgoglio, il loro entusiasmo, hanno dato lustro alla nostra città in quello che è considerato lo sport in assoluto più popolare. Gli interventi ci parleranno delle debolezze, delle sicurezze, delle incertezze di celebri uomini di sport della nostra città nella loro dimensione più squisitamente umana.

L’appuntamento è come sempre in Corso Bersaglieri,

all’oratorio di Sant’Antonio Abate, sabato alle 17. Intervengono Franco Vannini, Guglielmo Mazzetti, Carlo Giulietti e Leonardo Maccarelli.