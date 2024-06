L’Under 11 conquista il Memorial Clagluna. Sconfitte tutte le big

Continuano a raccogliere successi i giovani biancorossi nei tornei post season. Il risultato prestigioso stavolta lo hanno conquistato i ragazzi dell’Under 11 del Perugia che si aggiudicano il Memorial "Claguna". Un torneo prestigioso al quale hanno partecipato, tra le altre, formazioni blasonate come Roma, Lazio, Inter, Empoli e Spezia. Già nel girone di qualificazione i giovani biancorossi, guidati da Anselmo Gambini, avevano messo in mostra le proprie qualità vincendo entrambe le gare, prima con la Sestese (3-2), e poi con Empoli Giovani (5-0). Nei quarti di finale è salita la difficoltà con i biancorossi che si sono imposti per 2-0 contro un avversario ostico come l’Empoli. Ma è in semifinale che il Perugia compie una vera impresa battendo 4-0 i pari età dell’Inter. Nell’altra semifinale anche lo Spezia regola 4-0 la Lazio. La finale contro la squadra ligure se la aggiudicano per 2-0 i biancorossi che riescono in un’impresa in un torneo di livello molto alto. La squadra biancorossa fa anche il pieno di premio al termine del Memorial Claguna: Mattia Duro vince il premio miglior giocatore della finale, Gabriele Fabbi vince il premio miglior giocatore tecnico del torneo e viene premiato anche l’allenatore Anselmo Gambini. Il week end aveva già visto trionfare i ragazzi dell’Under 13 al Memorial Scoponi. E anche in quel caso, premio speciale per un biancorosso: Morresi si è portato a casa il premio come miglior giocatore del torneo.