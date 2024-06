Mercato. Fatta per Mondonico e Bacchin. Attese le prime due firme

PERUGIA - Il Perugia deve andare avanti. La trattativa, intavolata a fine campionato, non può rallentare i piani della società di Pian di Massiano che intanto si muove sul mercato. Dopo aver concluso due operazioni (la cessione di Santoro al Modena e il riscatto di Iannoni dalla Salernitana) il Perugia pesca un paio di pedine. Il club biancorosso ha di fatto chiuso la trattativa con il difensore centrale, ex Ancona, Davide Mondonico. Il difensore, classe 1997, alto un metro e 93 centimetri, , è reduce da metà campionato vissuto da protagonista con la società marchigiana. In totale Mondonico ha giocato 175 in lega Pro, comprese la Coppa e i play off, con 9 reti realizzate. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, con i rossoneri compie tutta la trafila nel settore giovanile tra il 2006 e il 2016: nonostante non abbia mai firmato alcun contratto professionistico con la società meneghina, il 3 settembre 2015 ha collezionato una presenza in prima squadra, schierato da Sinisa Mihajlovic in occasione dell’amichevole contro il Mantova. Nel 2016 il passaggio all’AlbinoLeffe, in Serie C, squadra che lo ha visto protagonista per cinque stagioni. Poi un passaggio al Crotone in serie B, con 6 presenze e il ritorno ad Ancona. Ha giocato in tutti i ruoli della difesa. Con la mancata iscrizione dell’Ancona, il giocatore si svincola. Sempre ad un passo la chiusura dell’operazione con Luca Bacchin che arriva dalla serie D.

E poi ci sono le operazioni in uscita: il Perugia, infatti, ha già ricevuto diverse chiamate per il centrocampista Edoardo Iannoni che merita ampiamente il salto di categoria. Sul calciatore c’è forte l’attenzione del Palermo, con il Pisa che tiene sotto controllo la situazione. Mentre per quanto riguarda Seghetti, le squadre che hanno manifestato interesse sono il Frosinone, il Pisa, più defilata la Cremonese e il Cagliari.