Mercato. Il Brescia cerca un esterno sinistro, anche Bozzolan sul taccuino. Santoro e Furlan a caccia di una soluzione: chi in B e chi a giocare

Ancora sei giorni di calciomercato e poi si andrà avanti senza intoppi fino al termine della stagione. Come saranno vissuti a Pian di Massiano? Innanzitutto i biancorossi hanno operato la cessione in prestito di Acella che al Perugia non ha trovato spazio: il club ha ceduto in prestito il calciatore di proprietà della Cremonese. Capitolo Dell’Orco: il Brescia ha smesso di cercare il Perugia per il centrale quando il Grifo ha chiesto di aggiungere all’eventuale prestito l’obbligo di riscatto a fine stagione. Non ci sono stati più sviluppi, anche se restano sei giorni. Il Brescia, però, potrebbe bussare alla porta del Grifo per Bozzolan: le rondinelle sono a caccia di un esterno sinistro e quello del Milan sarebbe finito sul taccuino. Invece per quanto riguarda Kouan, il centrocampista non ha ancora risposto all’offerta del Perugia. Potrebbero esserci spiragli da qui alla fine del mercato. Santoro e Furlan, invece, restano dell’idea di voler trovare una soluzione diversa: Santoro in B, Furlan a giocare.