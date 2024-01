Miglior Grifone. Adamonis vince la tappa contro il Pescara. Seghetti resta in testa

Il rigore parato è solo l’intervento più eclatante, perché il lunedì di Adamonis è stato ricco di interventi importanti per salvare la porta del Perugia. I tifosi, quindi, lo hanno eletto Miglior Grifone per il posticipo di lunedì. Marius Adamonis, con il 49,35% dei voti si è aggiudicato la ventunesima tappa del "Trofeo Miglior Grifone Stile Gioiello" relativa alla partita Pescara–Perugia. Il secondo posto se lo è aggiudicato Kouan con il 19,48%. Sul podio finisce Iannoni, protagonista di una partita di alto livello, macchiata con l’espulsione nel finale. Il centrocampista si è aggiudicato il 16,23% delle preferenze. Quarto posto per Sylla con il 5,19% e quinto per Paz con 3,9% dei voti. In testa alla classifica generale, dopo 21 giornate, rimane Seghetti con 90 punti, inseguito da Bartolomei con 81, Kouan con 70, Adamonis e Iannoni con 48 e Paz con 40.